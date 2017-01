No dejéis pasar al nazismo

Decir que hay nazis de derechas y nazis de izquierda es una tontería como un piano de grande. Lo que sí que hay es el totalitarismo de derechas y el totalitarismo de izquierdas; y luego hay otra cosa que es el nazismo y que juega en otra liga. Pegarle a un nazi no me convertiría en un totalitario de izquierda. Pegarle a un nazi me convierte en alguien que lucha por su vida y la de los demás; ya que un nazi la vida que no es la suya es lo que desprecia y me dejaría en silla de ruedas si pudiera.