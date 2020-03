Por qué no debes fabricar gel desinfectante de manos casero

La guía para la elaboración de gel desinfectante de la OMS está dirigida a profesionales, o bien químicos formuladores o bien farmacéuticos. No es una receta casera. Se necesitan unas condiciones de asepsia que no se pueden garantizar en la cocina de casa, por eso se fabrican en laboratorio. Hace falta material de medida de precisión como pipetas o probetas, alcoholímetros para hacer el control de calidad, reactivos químicos de pureza conocida como etanol, alcohol isopropílico, glicerol o peróxido de hidrógeno que no se pueden adquirir...