"No sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo"

Toni Kroos, jugador del Real Madrid: "Sobre el terreno de juego se suelen utilizar ciertas palabras y, teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas, no podría asegurar que no terminaría siendo insultado y menospreciado. No debería ser el caso y estoy seguro de que el jugador, que decida dar el paso, contaría con el apoyo de muchos lados. Eso sí, dudo que sea el caso en el campo ante la afición rival".