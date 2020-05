No es cuestión de solidaridad europea. La UE y la crisis económica del Coronavirus

No es una cuestión de solidaridad, y plantearlo en esos términos es además un error estratégico grave por parte de la izquierda. Caen en la trampa del marco neoliberal. Cuando la izquierda del sur pide solidaridad, la gente normal y corriente del norte tiende a interpretar, de manera razonable, que les estamos pidiendo dinero, y claro, no quieren. Entonces los partidos neoliberales del norte solo tienen que asegurarles que no nos van a dar ni un euro y ya tienen contento a su electorado