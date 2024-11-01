edición general
10 meneos
144 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Por qué no contrato a gente de izquierdas

Por qué no contrato a gente de izquierdas  

Empresaria da sus razones para no contratar gente de izquierdas.

| etiquetas: empresaria , trabajadores , izquierda
9 1 8 K 36 actualidad
26 comentarios
9 1 8 K 36 actualidad
Esku #2 Esku
Y eso es ilegal.
6 K 92
johel #6 johel *
hablando abiertamente de como comete un delito en su presunto negocio, maravillosamente idiota.
3 K 56
Mangione #22 Mangione
#6 Por eso está genial que ahí solo trabaje gente que piense como ella: para que se arruine cuanto antes y tanta paz lleve como descanso deje.
0 K 13
johel #26 johel
#22 Si son tontopobres de derechas meteran mas horas que un reloj para regocijo de su empleador. Estaria bien enviarle una inspeccion de trabajo a ver que pasa...
0 K 11
Connect #12 Connect *
Le estais dando bombo a un perfil sin apenas seguidores. Es tremendo. Al final vosotros mismos les dais visibilidad a algo que todo el mundo pasa.

Lo siento pero lo voto negativo. Paso de dar visibilidad a una troll para que encima gane suscriptores
2 K 34
pitercio #21 pitercio
Valiente gilipollas.
1 K 26
OCLuis #4 OCLuis *
Cuando la gente de derechas monte cooperativas y se esfuerce y se sacrifique en ellas como lo lleva haciendo la gente de izquierdas toda la vida vuelves y nos lo cuentas, lista, que eres una lista.
1 K 21
u_1cualquiera #5 u_1cualquiera
He visto el vídeo en mi sitios. Una persona irrelevante va a ganar un pico por decir tonterías
1 K 21
Torrezzno #15 Torrezzno
Pero que tiene eso que ver con ser de izquierdas? Me gustaria ver a la pija esa agachando el lomo para coger papas
0 K 20
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Y cómo lo sabe??
3 K 16
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#1 si tienes superioridad moral
1 K 40
#17 Leon_Bocanegra
#1 porque es gente que no hace autocrítica
0 K 9
antesdarle #25 antesdarle
#1 porque llegan oliendo a porro :troll:
0 K 9
javierchiclana #7 javierchiclana
#0 ¿Cómo has podido enviar un short de Youtube?... persiste el BAN de MNM a las RRSS.
0 K 15
MellamoMulo #13 MellamoMulo
#7 simplemente lo enlacé
0 K 10
#9 Pivorexico
Paldelfos y asociada SL
0 K 12
ansiet #23 ansiet
Dar pábulo a esto es echarle de comer a la bestia... Aire
0 K 10
ansiet #24 ansiet
En la cara ya se le ve a esta tia lo buena persona que es.
0 K 10
#8 Jacusse
Al final lo que se busca, en lo que sea, es gente comprometida. En la empresa de esta tía o en la que sea. Es la diferencia entre trabajar al 100% o al 50%.

Echar horas o no echarlas es casi que lo de menos, aunque sea la unidad de medida legal válida para pagar salarios.

Un obrero que, con la misma edad y conocimiento, pone 500 ladrillos por día en las mismas 8 horas que otro que pone 200... Ganan lo mismo? Probablemente.
0 K 10
#14 muerola
#8 lo que se busca es gente comprometida pagando lo mínimo, esa ya me la se.
Los trabajadores también buscan empresas comprometidas
0 K 11
#16 Jacusse
#14 obviamente. Maximizar beneficios es el objetivo de una empresa privada.

Lo demás son "males necesarios".

Si eso es bueno o malo para la sociedad es muy debatible.
0 K 10
TripleXXX #20 TripleXXX
Al final se va a convertir en popular por rata >:-(
0 K 9
ElenaCoures1 #18 ElenaCoures1 *
Es que va a tener razón
¿Una persona que pueda ser inepta, desleal, vaga, corrupta, choriza o gilipollas siendo de derechas?
¿Eso cuando se ha visto?
:palm: :palm: :palm: :palm: :palm:

Si te la van a jugar te la juegan siendo de derechas, izquierdas o lo que sea
0 K 7
#3 Tiranoc
Canal de Youtube con 81 seguidores, es probable que ni siquiera sea empresaria, pero bueno, si coincidiera en una entrevista y me acordase de su cara yo mismo le recordaría que soy de izquierdas para que no perdamos tiempo ninguno de los dos.
0 K 7
#19 muerola
#3 y si es empresaria es de herencia 100%
0 K 11
desastrecolosal #10 desastrecolosal
Ni una visita a esta señora.

Tambien diré que muchos más de los que creemos no contratan por llevar una pulserita de España en la muñeca, desquiciados hay en todas partes.
0 K 6

menéame