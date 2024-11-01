Por qué no contrato a gente de izquierdas  

·
10
meneos
144
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
Asegúrate
antes de menear
Por qué no contrato a gente de izquierdas
Empresaria da sus razones para no contratar gente de izquierdas.
etiquetas:
empresaria
trabajadores
izquierda
9
1
8
36
actualidad
26 comentarios
9
1
8
actualidad
#2
Esku
Y eso es ilegal.
6
92
#6
johel
hablando abiertamente de como comete un delito en su presunto negocio, maravillosamente idiota.
3
56
#22
Mangione
#6
Por eso está genial que ahí solo trabaje gente que piense como ella: para que se arruine cuanto antes y tanta paz lleve como descanso deje.
0
13
#26
johel
#22
Si son tontopobres de derechas meteran mas horas que un reloj para regocijo de su empleador. Estaria bien enviarle una inspeccion de trabajo a ver que pasa...
0
11
#12
Connect
Le estais dando bombo a un perfil sin apenas seguidores. Es tremendo. Al final vosotros mismos les dais visibilidad a algo que todo el mundo pasa.
Lo siento pero lo voto negativo. Paso de dar visibilidad a una troll para que encima gane suscriptores
2
34
#21
pitercio
Valiente gilipollas.
1
26
#4
OCLuis
Cuando la gente de derechas monte cooperativas y se esfuerce y se sacrifique en ellas como lo lleva haciendo la gente de izquierdas toda la vida vuelves y nos lo cuentas, lista, que eres una lista.
1
21
#5
u_1cualquiera
He visto el vídeo en mi sitios. Una persona irrelevante va a ganar un pico por decir tonterías
1
21
#15
Torrezzno
Pero que tiene eso que ver con ser de izquierdas? Me gustaria ver a la pija esa agachando el lomo para coger papas
0
20
#1
DayOfTheTentacle
Y cómo lo sabe??
3
16
#11
Verdaderofalso
#1
si tienes superioridad moral
1
40
#17
Leon_Bocanegra
#1
porque es gente que no hace autocrítica
0
9
#25
antesdarle
#1
porque llegan oliendo a porro
0
9
#7
javierchiclana
#0
¿Cómo has podido enviar un short de Youtube?... persiste el BAN de MNM a las RRSS.
0
15
#13
MellamoMulo
#7
simplemente lo enlacé
0
10
#9
Pivorexico
Paldelfos y asociada SL
0
12
#23
ansiet
Dar pábulo a esto es echarle de comer a la bestia... Aire
0
10
#24
ansiet
En la cara ya se le ve a esta tia lo buena persona que es.
0
10
#8
Jacusse
Al final lo que se busca, en lo que sea, es gente comprometida. En la empresa de esta tía o en la que sea. Es la diferencia entre trabajar al 100% o al 50%.
Echar horas o no echarlas es casi que lo de menos, aunque sea la unidad de medida legal válida para pagar salarios.
Un obrero que, con la misma edad y conocimiento, pone 500 ladrillos por día en las mismas 8 horas que otro que pone 200... Ganan lo mismo? Probablemente.
0
10
#14
muerola
#8
lo que se busca es gente comprometida pagando lo mínimo, esa ya me la se.
Los trabajadores también buscan empresas comprometidas
0
11
#16
Jacusse
#14
obviamente. Maximizar beneficios es el objetivo de una empresa privada.
Lo demás son "males necesarios".
Si eso es bueno o malo para la sociedad es muy debatible.
0
10
#20
TripleXXX
Al final se va a convertir en popular por rata
0
9
#18
ElenaCoures1
Es que va a tener razón
¿Una persona que pueda ser inepta, desleal, vaga, corrupta, choriza o gilipollas siendo de derechas?
¿Eso cuando se ha visto?
Si te la van a jugar te la juegan siendo de derechas, izquierdas o lo que sea
0
7
#3
Tiranoc
Canal de Youtube con 81 seguidores, es probable que ni siquiera sea empresaria, pero bueno, si coincidiera en una entrevista y me acordase de su cara yo mismo le recordaría que soy de izquierdas para que no perdamos tiempo ninguno de los dos.
0
7
#19
muerola
#3
y si es empresaria es de herencia 100%
0
11
#10
desastrecolosal
Ni una visita a esta señora.
Tambien diré que muchos más de los que creemos no contratan por llevar una pulserita de España en la muñeca, desquiciados hay en todas partes.
0
6
