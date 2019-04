No conoces a Madonna [ENG]

Madonna no tiene talento alguno y no soy la única en decirlo: su voz no destaca, es mala actriz, baila sin gracia entre otras cosas. Su verdadero talento es en todo caso su habilidad para autopromocionarse. Esto mismo lo reconoce Madonna cuando comentó aquello de que "sé que no soy una gran cantante ni una gran bailarina pero eso no me interesa. Lo que me interesa es ser controvertida y provocativa". Dicho en otras palabras, la música no es una prioridad para Madonna. Lo es hacer espectáculos. Y no debe ser una sorpresa decir que es narcisista.