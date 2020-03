A mí no me confundan con el resto de mujeres

Escribo hoy sobre la postura de Álvarez de Toledo por varios motivos. El primero es que tiene un altavoz enorme, que usa para demostrar constantemente y sin sonrojarse que no tiene conocimientos suficientes para pronunciarse públicamente. El segundo es que el tema que tocó, el feminismo, me afecta como mujer. Y el tercero es porque su discurso no es monopolio de ella, sino de muchas otras mujeres, situadas casi todas a la derecha del espectro político.