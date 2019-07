No bonito, aquí el único culpable eres tú

Moncloa busca culpables. Sánchez señala a los reos del delito de bloqueo: Casado, Rivera, Iglesias sin duda, y ahora, el Monarca. Sánchez no ha cumplido con el encargo que le hizo el Rey para sacar adelante su investidura. Ha ignorado la palabra dada al Monarca. No ha movido un dedo. Sánchez ya ha señalado a los reos del delito de leso bloqueo, a los responsables de ir de nuevo a las elecciones. "No, bonito", podrían espetarle al estilo Carmen Calvo desde la oposición.