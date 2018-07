No bebas agua después de comer pepino [ENG]

El 95% de los pepinos es agua. En general se desaconseja beber agua después no sólo de comer pepino sino también después de comer otras frutas como melones, piñas o fresas. La razón no está tanto en la posible sobrecarga hídrica sino en la dilución de los minerales y oligoelementos que se genera si se bebe agua, perdiéndose los beneficios nutricionales de la ingesta de esta verdura. Pero no sólo eso, ingerir agua distorsionaría el pH óptimo necesario para digerir estos alimentos al verse diluidos por igual los ácidos.