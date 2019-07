No basta con ser inteligente, hay que ser inteligible

Es cierto que resulta mucho más difícil expresar pensamientos que contar historias. Pero también lo es que los novelistas se esfuerzan en que sus textos sean comprendidos por todo el público y no solo por una minoría exquisita. Es algo que está en su ADN, mientras que hay determinados intelectuales que no se reprimen a la hora de distanciarse de lo inteligible en aras de una pretendida profundidad. Pero lo inteligible y lo profundo no son términos antagónicos. Sencillamente precisan de un mayor esfuerzo comunicativo si desean ir de la mano.