No, las ayudas al cine dirigido por mujeres no aumentarán un 75%

Pido de antemano mi buambulancia correspondiente. Al caso:

Ha llegado a portada una noticia cuyo titular reza que las ayudas a las mujeres cineastas aumentarán un 75%. Como buen cuchipandero en el exilio, pasé por el nótame para avisar de que el envío es erróneo. El titular original, de por sí confuso, no se corresponde con el que aparece en esta web. Lo que ha anunciado el Gobierno es que las ayudas al cine dirigido por mujeres pasarán a cubrir (hasta) un 75% del presupuesto de la película. La intención del Ministerio de Cultura, por tanto, no es aumentar (en 3/4 partes) las ayudas, sino aumentar el porcentaje del presupuesto que se podría llegar a subvencionar. Un huevo y una castaña, vamos.

Dado que tras avisar por nótame, no lo hice en los comentarios porque ahí no entro ni con cortafuegos, no se modificó el titular (entiendo que no son horas...) comparto este ñordo para remarcar que es mentira lo que se afirma en ese envío y, sobre todo, para que nos planteémos qué coño hacemos participando de sensacionalismo/bulos que lo único que consiguen es generar odio y repartir proclamas para que el facherío las difunda. Entiendo que también es responsabilidad del Gobierno por querer vender titulares (que la derecha, o los despistados, corrompen)... pero seamos serios, hostia.

Por si alguien (pollaherida o no) viene a señalar y los hombres qué le diré que "seguiremos" recibiendo subvenciones. No solo eso, si además de hombre eres discapacitado, vas a rodar en galego (u otra lengua cooficial), eres novel, vas a realizar un cortometraje o tu proyecto tiene un trasfondo cultural/educativo: aun teniendo polla, te cubrirían un mayor porcentaje del presupuesto (hasta un 80-85%) que a las mujeres.

PD: Espero que no la descarten. No quiero que se trasvase el odio de los comentarios hacia mi persona. Bueno, eso me la suda, pero no creo que se deba penalizar. Sí que se modifique el titular o los usuarios la echemos abajo.

¡Salud!