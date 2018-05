No, Aveiro no es ninguna Venecia portuguesa

No es la primera vez que os digo que los artículos sobre viajes que más me gusta leer son los sinceros, los que te dicen sin ningún tipo de adorno “este sitio no merece la pena”. Pues bien, hoy me toca a mí hablar sobre el único lugar que nos decepcionó en nuestra última ruta, os doy mi humilde opinión sobre Aveiro, la ciudad popularmente conocida como “la Venecia Portuguesa” (...) Una cosa es promocionar tu patrimonio (sea el que sea) y otra tratar de hacer creer a los viajeros que tienes algo que en realidad no tienes.