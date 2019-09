No, Ascensión Mendieta no ha muerto. Murió Timoteo, su padre, porque lo mataron. Y esos mismos querían que siguiera muerto. Ascensión Mendieta está viva porque hizo memoria, porque encontró a su padre, porque exigió al Estado que no olvidara, ni a Timoteo ni a las cientos de miles de personas tiradas por las cunetas. La historia no muere si se recuerda. La memoria es la única que puede salvarnos del avance inexorable del tiempo. Cómo lo saben. Qué bien lo sabe quien despreció la lucha de Ascensión Mendieta.