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«No me apunte con el dedo»: la discusión entre el abogado del presunto asesino de Francisca Cadenas y el juez  

Vídeo: Vea el encontronazo durante el interrogatorio...

| etiquetas: sucesos , justicia
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1 comentarios
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
un poco más y acaban a hostias abogado defensor y juez, y los polis que estaban "cuidando" del acusado tienen hasta que trabajar y separarlos... qué vergüenza de simulacro de justicia lo que hay en Españita!
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menéame