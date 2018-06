No por Amor al Arte, la camiseta que queremos llevar siempre  

¿Sois de los que no podéis vivir sin arte? ¿Sois de los que lloráis delante de un cuadro o al escuchar los acordes de una canción? Si es así, puede que seamos víctimas del arte y de sus eternas consecuencias. Personas que caemos rendidas ante lo sublime de todo aquello que no se tiene que explicar para hacernos estallar. ¿Qué pasa entonces si unimos dos conceptos vitales tan inmensos como son el amor y el arte? Pues que nos puede salir disparado el corazón hacia la estratosfera y no volver jamás.