Las NNGG del PP atacan a los periodistas del Congreso tras ponerse de perfil en la expulsión de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

La reacción de las Nuevas Generaciones del PP ha sido la de atacar a los periodistas del Congreso tras ponerse de perfil con al expulsión.Lo han hecho con una publicación en X en la que han escrito "estos 'periodistas' se quedan" y un vídeo de una periodista preguntando en el Congreso al ministro de Transportes, Óscar Puente, si es 'swiftie' y su canción favorita de la cantante estadounidense Taylor Swift. Lo que se sabe es que el PP no ha querido ni participar en la votación para echar a Quiles del Congreso.