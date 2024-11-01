Las NNGG del PP atacan a los periodistas del Congreso tras ponerse de perfil en la expulsión de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

La reacción de las Nuevas Generaciones del PP ha sido la de atacar a los periodistas del Congreso tras ponerse de perfil con al expulsión.Lo han hecho con una publicación en X en la que han escrito "estos 'periodistas' se quedan" y un vídeo de una periodista preguntando en el Congreso al ministro de Transportes, Óscar Puente, si es 'swiftie' y su canción favorita de la cantante estadounidense Taylor Swift. Lo que se sabe es que el PP no ha querido ni participar en la votación para echar a Quiles del Congreso.
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Yo entiendo que para gente sin oficio ni beneficio se vea esto como un portazo en la cara.
Panda de cobardes
Cuando los del caiga quien caiga te metían el micro en el costado a preguntarte gilipolleces para ver si conseguían que les metieran una hostia y tener titular aquí no pasaba nada, cuando se hacían escarches a la puerta de casa de los políticos agobiando a estos y sus familias era todo muy democrático. Y ahora mirad como estamos.
Cuando las mayorías cambien o se pongan un posible gobierno del PP en plan Trump (Esperemos que… » ver todo el comentario
Respecto a los escraches, ¿ya sabes lo que son? Te doy una pista: lo que hicieron a la familia Iglesias - Montero no era un escrache. Fue acoso, llevado a cabo durante meses.
En todo caso, hoy en día, el que repite chorradas es por vago, ya que informarse está al alcance de todos.
Por eso se colonizan instituciones, en vez de hacer mecanismos que habiliten control amplio parlamentario para que sirvan de contrapoder. Si tienes al CIS, banco de España, o demás organismos controlados, sólo son perros que no sirven a la ciudadanía y que cambiarán de amo. Si metes en tribunales a ministros o propones que se escojan sus órganos de… » ver todo el comentario
Es como la "despolitización de la justicia" todos dicen querer hacerlo, pero claro nadie quiere hacerlo en "su turno", todos quieren hacerlo para cuando le toque al otro. "si, si, hay que despolitizar la justicia, pero primero pongo yo a los míos, y luego ya reformamos para que nadie pueda hacerlo nunca más" nadie se plantea "bueno, ahora que puedo obtener las mayorías necesarias pues voy a hacerlo".