edición general
19 meneos
28 clics
Las NNGG del PP atacan a los periodistas del Congreso tras ponerse de perfil en la expulsión de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

Las NNGG del PP atacan a los periodistas del Congreso tras ponerse de perfil en la expulsión de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

La reacción de las Nuevas Generaciones del PP ha sido la de atacar a los periodistas del Congreso tras ponerse de perfil con al expulsión.Lo han hecho con una publicación en X en la que han escrito "estos 'periodistas' se quedan" y un vídeo de una periodista preguntando en el Congreso al ministro de Transportes, Óscar Puente, si es 'swiftie' y su canción favorita de la cantante estadounidense Taylor Swift. Lo que se sabe es que el PP no ha querido ni participar en la votación para echar a Quiles del Congreso.

| etiquetas: nngg del pp , periodistas del congreso , vito quiles , bertrand ndongo
15 4 0 K 161 politica
11 comentarios
15 4 0 K 161 politica
Comentarios destacados:      
Kasterot #3 Kasterot
Les están cortando salidas laborales.
Yo entiendo que para gente sin oficio ni beneficio se vea esto como un portazo en la cara.
5 K 66
Catacroc #2 Catacroc
El PP siempre tirar la piedra y esconder la mano.
5 K 59
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro
#2 "Lo que se sabe es que el PP no ha querido ni participar en la votación para echar a Quiles del Congreso"
Panda de cobardes
1 K 20
ezbirro #10 ezbirro
#7 A ver son sus lacayos.
0 K 8
jonolulu #1 jonolulu
Normal, cualquiera quiere salir a jugar con dos menos por mucha roja que merezcan
1 K 26
XtrMnIO #6 XtrMnIO *
NNGG = Nuevos Golfantes.
1 K 21
#4 machismocriminal
Si "atacar" es poner clips de la labor que hacen en el Congreso, no estoy seguro que hable mal del PP precisamente.
1 K 18
Battlestar #5 Battlestar
Puff, yo creo que estas cosas siempre vienen de vuelta y duplicadas.

Cuando los del caiga quien caiga te metían el micro en el costado a preguntarte gilipolleces para ver si conseguían que les metieran una hostia y tener titular aquí no pasaba nada, cuando se hacían escarches a la puerta de casa de los políticos agobiando a estos y sus familias era todo muy democrático. Y ahora mirad como estamos.

Cuando las mayorías cambien o se pongan un posible gobierno del PP en plan Trump (Esperemos que…   » ver todo el comentario
1 K 0
#8 DenisseJoel *
#5 ¿Por qué dices esas tonterías? Todos los políticos, de diferentes partidos, participaban de la chanza de Caiga Quien Caiga. No había acoso ni ataques. Los políticos del PP se ponían las gafas, hacían declaraciones, bromeaban con ellos.

Respecto a los escraches, ¿ya sabes lo que son? Te doy una pista: lo que hicieron a la familia Iglesias - Montero no era un escrache. Fue acoso, llevado a cabo durante meses.

En todo caso, hoy en día, el que repite chorradas es por vago, ya que informarse está al alcance de todos.
1 K 16
anarion321 #9 anarion321
#5 Nadie en el ámbito político demuestra una altura democrática para hacer las cosas bien, sólo se piensa en salirse con la suya a corto plazo.

Por eso se colonizan instituciones, en vez de hacer mecanismos que habiliten control amplio parlamentario para que sirvan de contrapoder. Si tienes al CIS, banco de España, o demás organismos controlados, sólo son perros que no sirven a la ciudadanía y que cambiarán de amo. Si metes en tribunales a ministros o propones que se escojan sus órganos de…   » ver todo el comentario
1 K 19
Battlestar #11 Battlestar
#9 Completamente de acuerdo, es justo a lo que me refiero.

Es como la "despolitización de la justicia" todos dicen querer hacerlo, pero claro nadie quiere hacerlo en "su turno", todos quieren hacerlo para cuando le toque al otro. "si, si, hay que despolitizar la justicia, pero primero pongo yo a los míos, y luego ya reformamos para que nadie pueda hacerlo nunca más" nadie se plantea "bueno, ahora que puedo obtener las mayorías necesarias pues voy a hacerlo".
1 K 19

menéame