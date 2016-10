Nintendo no dará más detalles de la Nintendo Switch en 2016, pero esto es lo que hemos podido averiguar

5 meneos 61 clics

Takashi Mochizuki, periodista del Wall Street Journal, ha transmitido en Twitter que Nintendo han dicho que no habrá más información durante lo que queda de año, ni especificaciones, ni títulos de juegos ni precio. Pero tras investigar las pocas respuestas que han ido respondiendo desde ayer, y a las que deliberadamente no han querido responder, podemos hacernos una idea de algunos datos que no aparecieron en el vídeo.