Nintendo demanda al gobierno de EE.UU. y exige que le devuelvan con intereses todo el dinero que pagó por los aranceles ilegales de Trump

Nintendo no se quedó esperando. La subsidiaria estadounidense de la compañía japonesa presentó una demanda formal ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. contra el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional y la Aduana y Protección Fronteriza, exigiendo la devolución completa, con intereses, de todos los aranceles pagados desde febrero de 2025.

