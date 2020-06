"Si a los niños pobres la escuela no les da conocimientos, ¿quién lo hará?"

Entrevista a Gregorio Luri, maestro de primaria y de educación especial, y profesor de filosofía en secundaria y de universidad. "La que se autodenomina escuela innovadora por lo menos hace 50 años que es la ortodoxia pedagógica". "La memoria es el residuo que deja la experiencia del pasado. Si una actividad no ha dejado un residuo y, aún más, si este residuo no es lingüístico, algo se ha hecho mal en la escuela". "Yo me considero innovador! Es que esta dicotomía es falsa. Nunca ha habido un único modelo de escuela tradicional".