¿Es negativa la utilización de las mismas? Puede traer consecuencias negativas como la falta de socialización, la disminución de la atención, el no aprendizaje de habilidades sociales e interpersonales, el no tener un hábito de lectura, dependencia, irascibilidad, conflictos, aislamiento, falta de concentración etc. Son muchos los temores fundados que podríamos tener ante esta revolución tecnológica.