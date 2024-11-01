Los niños iraquies nacidos cerca de una base militar estadounidense muestran tasas elevadas de "deformidades congenitas graves"

Estudios sobre la huella radiactiva de la presencia militar estadounidense en Iraq desde hace años, dice que los nuevos hallazgos contribuyen al creciente cuerpo de evidencias sobre el grave impacto de las operaciones militares estadounidenses en la salud de los civiles iraquíes a largo plazo. “Cuanto más cerca estén de una base militar estadounidense en Iraq”, dijo, “mayor será la cantidad de torio en su cuerpo y más probabilidades tendrán de sufrir graves deformidades y anomalías congénitas”.