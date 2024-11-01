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Los niños iraquies nacidos cerca de una base militar estadounidense muestran tasas elevadas de "deformidades congenitas graves"

Los niños iraquies nacidos cerca de una base militar estadounidense muestran tasas elevadas de "deformidades congenitas graves"

Estudios sobre la huella radiactiva de la presencia militar estadounidense en Iraq desde hace años, dice que los nuevos hallazgos contribuyen al creciente cuerpo de evidencias sobre el grave impacto de las operaciones militares estadounidenses en la salud de los civiles iraquíes a largo plazo. “Cuanto más cerca estén de una base militar estadounidense en Iraq”, dijo, “mayor será la cantidad de torio en su cuerpo y más probabilidades tendrán de sufrir graves deformidades y anomalías congénitas”.

| etiquetas: guerras radioactivas , mutaciones genéticas , herencia de eeuu
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10 comentarios
10 3 1 K 127 actualidad
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Suelen hablar mucho de los elementos radiactivos .. pero ahí debe haber mierdas químicas por un tubo, entre explosivos, combustibles, hamburguesas de MacDonalds ... que deben ser de todo menos sano.
2 K 40
#7 tierramar *
75% de los recién nacidos en septiembre en Faluya fueron deformes.
Alfredo Embid
Carta enviada a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los bebés deformes en Faluya.
Ali Abdussalam Treki.
14fatima-15212335.jpg
Foto: niña nacida con dos cabezas en Falluya www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol267.htm
1 K 29
#2 fzman
¿Torio? ¿Para qué concretamente se usa el torio? Ni se me ocurre.
1 K 19
Laro__ #5 Laro__ *
#2 Con un pequeño porcentaje de torio y con magnesio, se hacía una aleación muy ligera, pero con mucha resistencia térmica. Se utilizaba en las estructuras de misiles, para soportar el rozamiento con el aire, a velocidades supersónicas.

Ya no se usa porque es muy radioactivo. Ahora se combina magnesio con otras cosas.
2 K 36
#9 KaBeKa
#5 Acabo de leer 3.300 ºC... pues si que aguanta temperatura, si.
0 K 10
SMaSeR #6 SMaSeR
#2 Para torearlos por que se extinguen.
0 K 8
#1 tierramar
El nuevo estudio se agrega a la creciente riqueza de conocimientos sobre los graves efectos nocivos del ejército estadounidense en los entornos en los que opera. El ejército estadounidense no solo lidera el mundo en la producción de carbono, sino que su inmensa presencia en todo el mundo deja un rastro tóxico de productos químicos con los que las comunidades locales tienen que lidiar, desde los llamados pozos de combustión en las bases que liberan humo venenoso, hasta la radiación de los proyectiles de uranio empobrecido que mutan el ADN de las poblaciones cercanas.
0 K 19
#10 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 No pueden decir más tonterías juntas en ese supuesto informe:
"El torio es un compuesto radiactivo y un producto directo de la desintegración del uranio empobrecido. Materiales radiactivos, incluidos uranio empobrecido, se almacenan rutinariamente en bases estadounidenses y se ha demostrado que se filtran al medio ambiente."

Pero como se van a filtrar al medio ambiente si es un sólido metálico como se almacena.

Puede haber polvo en las zonas donde hubo combates contra tanques que es donde se usó esa munición, y esas fueron zonas muy concretas junto a Kuwait.
Pero no donde se almacena en un cuartel.
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#4 rogerillu
Que mal se vivía antes con sadam. Menos mal que vino EEUU.
1 K 17
#3 omega7767
EEUU literalmente produce cancer :-D
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menéame