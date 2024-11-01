Los niños iraquies nacidos cerca de una base militar estadounidense muestran tasas elevadas de "deformidades congenitas graves"

Estudios sobre la huella radiactiva de la presencia militar estadounidense en Iraq desde hace años, dice que los nuevos hallazgos contribuyen al creciente cuerpo de evidencias sobre el grave impacto de las operaciones militares estadounidenses en la salud de los civiles iraquíes a largo plazo. “Cuanto más cerca estén de una base militar estadounidense en Iraq”, dijo, “mayor será la cantidad de torio en su cuerpo y más probabilidades tendrán de sufrir graves deformidades y anomalías congénitas”.
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Alfredo Embid
Carta enviada a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los bebés deformes en Faluya.
Ali Abdussalam Treki.
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Foto: niña nacida con dos cabezas en Falluya www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol267.htm
Ya no se usa porque es muy radioactivo. Ahora se combina magnesio con otras cosas.
"El torio es un compuesto radiactivo y un producto directo de la desintegración del uranio empobrecido. Materiales radiactivos, incluidos uranio empobrecido, se almacenan rutinariamente en bases estadounidenses y se ha demostrado que se filtran al medio ambiente."
Pero como se van a filtrar al medio ambiente si es un sólido metálico como se almacena.
Puede haber polvo en las zonas donde hubo combates contra tanques que es donde se usó esa munición, y esas fueron zonas muy concretas junto a Kuwait.
Pero no donde se almacena en un cuartel.