Los niños criados por padres solteros o parejas heterosexuales son igualmente sanos y felices. [ENG]

Reportaje de the new scientist sobre estudios sociologicos y psicológicos del desarrollo de niños criados en diferentes estructuras familiares. La conclusión casi unánime de un conjunto de estudios a largo plazo sobre la salud emocional y psicológica de los niños criados en familias no tradicionales de todo tipo es que no hay nada de qué preocuparse, más allá de las preocupaciones habituales sobre el bienestar infantil dentro de cualquier familia.