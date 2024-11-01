edición general
2 meneos
15 clics

Los niños en el conflicto de Ucrania: mitos y verdades

Rusia presenta su versión sobre la atención y traslado de menores en zonas afectadas por el conflicto en Ucrania

| etiquetas: miños , rusia , ucrania , putin , melania
2 0 6 K -6 actualidad
6 comentarios
2 0 6 K -6 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
el régimen criminal de Kiev y sus patrocinadores occidentales
Hay que ser sinvergüenza.
1 K 22
Cantro #4 Cantro
#1 eso parece muy objetivo y para nada sesgado.
2 K 32
eldarel #5 eldarel
#4 Justo después del titular aparece el mensaje de: contenido patrocinado.

Después se indicamente que es la opinión de las autoridades rusas.

De noticia tiene muy poco.
1 K 21
ElBeaver #2 ElBeaver *
Votaría por spam, pero me parece aún más irrelevante un panfleto publicado por alguien del grupo vatnik.
0 K 7
#3 Kuruñes3.0
SPAM RuZo.
0 K 7
#6 pozz
Panfleto de propaganda nazi prorruso que blanquea el secuestro de varias decenas de miles de niños. Lo mas alucinante de todo, es que los propios nazis rusos han admitido sin tapujos el secuestro de todos estos niños ucranianos, y que los estan adoctrinando en contra de sus origenes ucraniaos, :palm:
0 K 6

menéame