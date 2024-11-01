·
Los niños en el conflicto de Ucrania: mitos y verdades
Rusia presenta su versión sobre la atención y traslado de menores en zonas afectadas por el conflicto en Ucrania
miños
rusia
ucrania
putin
melania
#1
Pertinax
el régimen criminal de Kiev y sus patrocinadores occidentales
Hay que ser sinvergüenza.
1
#4
Cantro
eso parece muy objetivo y para nada sesgado.
2
#5
eldarel
Justo después del titular aparece el mensaje de: contenido patrocinado.
Después se indicamente que es la opinión de las autoridades rusas.
De noticia tiene muy poco.
1
#2
ElBeaver
Votaría por spam, pero me parece aún más irrelevante un panfleto publicado por alguien del grupo vatnik.
0
#3
Kuruñes3.0
SPAM RuZo.
0
K
7
#6
pozz
Panfleto de propaganda nazi prorruso que blanquea el secuestro de varias decenas de miles de niños. Lo mas alucinante de todo, es que los propios nazis rusos han admitido sin tapujos el secuestro de todos estos niños ucranianos, y que los estan adoctrinando en contra de sus origenes ucraniaos,
0
