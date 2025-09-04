Un niño muere y otro permanece hospitalizado en Cuba tras consumir paracetamol caducado desde 2020

En Santiago de Cuba, un niño falleció y otro permanece hospitalizado tras ingerir paracetamol caducado desde 2020, según informó el Ministerio de Salud Pública. El medicamento, de origen extranjero, fue administrado por familiares sin conocer su estado. El segundo menor, de 11 años, está estable bajo observación. La escasez de medicamentos en Cuba, agravada por la crisis económica y sanciones internacionales, contribuye a este tipo de incidentes. Las autoridades han iniciado una investigación y recuerdan la importancia de un uso responsable
El titular parece pagado por alguna farmaceútica.
Esos dos niños han muerto por el bloqueo que mantiene EEUU sobre la isla como castigo colectivo a la sociedad civil
A dos menores…. Hay gato
Cuba es un pueblo hermano y España debería ayudar mucho más de lo que lo hace.
Si fuera así los sicarios darían paracetamol es caducados en vez de balazos.
Sensacionalista