Un niño muere y otro permanece hospitalizado en Cuba tras consumir paracetamol caducado desde 2020

En Santiago de Cuba, un niño falleció y otro permanece hospitalizado tras ingerir paracetamol caducado desde 2020, según informó el Ministerio de Salud Pública. El medicamento, de origen extranjero, fue administrado por familiares sin conocer su estado. El segundo menor, de 11 años, está estable bajo observación. La escasez de medicamentos en Cuba, agravada por la crisis económica y sanciones internacionales, contribuye a este tipo de incidentes. Las autoridades han iniciado una investigación y recuerdan la importancia de un uso responsable

etiquetas: cuba , paracetamol , medicamento , caducado , muerte , niño
#3 nach_et
Un poco raro es la noticia. El Paracetamol caducado simplemente su componente activo se degrada con el tiempo, pero no debería aumentar su toxicidad. Falta información, para mí sería más plausible que como estaba caducado decidieron aumentar la dosis y tomar más pastillas, con lo cual de hecho provocó una sobredosis.
#6 frg
#3 Estoy igual. Si fuera así tenía que haber muerto varias veces por tomar "medicamentos sin importancia" caducados desde ni se sabe.

El titular parece pagado por alguna farmaceútica.
#1 ur_quan_master
"sanciones internacionales". La de dictaduras, muchas de ellas sanguinarias, que hay por el mundo sin esas sanciones.


Esos dos niños han muerto por el bloqueo que mantiene EEUU sobre la isla como castigo colectivo a la sociedad civil
#2 NeuronaSur
Paracetamol. Medicamento seco. El blister de aluminio. Matador. NO.
A dos menores…. Hay gato
#7 mecha
#2 mi. Tú. Entender. Hay tortuga.
#4 Beltza01
Muy raro.
#5 Spirito
Esta es la jodida realidad de ese gobierno de mierda que hay en Cuba y del bloqueo permanente e ilegal que mantiene EEUU.

Cuba es un pueblo hermano y España debería ayudar mucho más de lo que lo hace.
#9 Katos
#5 un paracetamol caducado deja de actuar no mata....

Si fuera así los sicarios darían paracetamol es caducados en vez de balazos.
#10 Macnulti_reencarnado
#5 el bloqueo lo llevas tú en la cabeza, imagino que de serie.
#11 Leon_Bocanegra
Está mierda se la cree macnulti y alguno más que tenga ganas de creersela.
#8 Katos
Bulo.mentira
Sensacionalista
