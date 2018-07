El niño al que contagiaron de VIH a los 8 años y creció sin poder contárselo a nadie

Matt Merry no conserva en su memoria las palabras exactas que utilizó su madre para decirle que tenía VIH. Solo recuerda que no supo cómo reaccionar. Al menos no en un primer momento, delante de su madre. Vivía con el virus desde hacía cuatro, le explicó su madre. Se había contagiado por una inyección que le habían puesto para tratar su hemofilia, una enfermedad de la sangre que le diagnosticaron a los pocos años de nacer. Era 1986 y estábamos en plena epidemia del sida, y un diagnóstico con de VIH se recibía igual que una sentencia de muerte.