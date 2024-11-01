Un niño de 10 años conducía una minimoto de 125 por la acera de Cruz de Humilladero en Málaga

La escena sorprendió incluso a los policías que acudieron al aviso. Un niño de apenas 10 años circulando por la acera con una minimoto de combustión de 125 centímetros cúbicos en plena barriada de Cruz del Humilladero, en Málaga capital, De forma espontánea, el menor relató a los agentes que le habían recriminado su conducta que el vehículo era un regalo de cumpleaños.