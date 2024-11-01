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Un niño de 10 años conducía una minimoto de 125 por la acera de Cruz de Humilladero en Málaga

Un niño de 10 años conducía una minimoto de 125 por la acera de Cruz de Humilladero en Málaga

La escena sorprendió incluso a los policías que acudieron al aviso. Un niño de apenas 10 años circulando por la acera con una minimoto de combustión de 125 centímetros cúbicos en plena barriada de Cruz del Humilladero, en Málaga capital, De forma espontánea, el menor relató a los agentes que le habían recriminado su conducta que el vehículo era un regalo de cumpleaños.

| etiquetas: málaga , minimoto , niño , diez años
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3 comentarios
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makinavaja #1 makinavaja
"La escena sorprendió incluso a los policías que acudieron al aviso"... me da que esos policias no están acostumbrados a ir por ciertas barriadas... en minimoto, en quads, en coches... :troll: :troll: :troll: :troll:
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#2 laruladelnorte
Los policías se entrevistaron posteriormente con familiares del menor, entre ellos la abuela, quien argumentó que el niño había cogido la moto mientras ella dormía y señaló que el vehículo era utilizado habitualmente en el campo. Más tarde, la madre acudió a dependencias policiales para aportar documentación relacionada con la motocicleta y manifestó que desconocía que el menor la hubiese sacado a la calle.
Tras los hechos, los agentes tramitaron denuncias por carecer el vehículo de permiso de circulación y por conducir sin licencia. La motocicleta fue retirada por una grúa y trasladada al depósito municipal para su clasificación administrativa.

Me viene a la mente un chiste muy conocido... :-D
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allaquevamos #3 allaquevamos
#2 Venga que ya me he cansado de tener esta cuenta:

Esto es un payo, que se compra una minimoto de 125cc, tiene sus papeles en regla, el seguro, y cuando tiene la edad requerida y tras examinarse del carnet preciso para conducirla, se va a dar una vuelta por el Málaga, con el casco puesto.
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menéame