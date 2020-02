La campaña CIES No continúa denunciando irresponsabilidad institucional hacia menores migrantes. Cinco chicos que demostraron no alcanzar los 18 años han sido puestos en libertad recientemente del valenciano CIE de Zapadores. Su minoría de edad no ha sido reconocida legalmente, a pesar de sus papeles identificativos y pruebas médicas, por lo que ninguna autoridad ha asumido la tutela de los jóvenes.