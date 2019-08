"Ningún jefe me ha minusvalorado por ser mujer, ni he vivido jamás una situación de acoso" Nuria Roca

La presentadora habla sobre el machismo en la industria del entretenimiento: "Ningún jefe me ha minusvalorado por ser joven y guapa. Hay gente que confía más o menos en ti, pero no creo que sea ni por ser joven ni más guapa o más fea. O por ser mujer". "Nunca jamás he vivido una situación de acoso en el trabajo. Sé que es una realidad que existe en el mundo laboral, pero no solamente en éste, sino en cualquiera. Hay que pronunciarse, denunciar e intentar evitarlo". "Este discurso de que nos obligan a estar perfectas, yo no me lo creo".