La niña uruguaya sale del consulado por orden judicial para reencontrarse con el padre [CAT]

La madre debía entregarla a su padre el pasado viernes, para cumplir la sentencia de la custodia, pero el cónsul no permitió la entrega, y la madre decidió quedarse allí para evitarla. Una semana sin obedecer la orden judicial. La madre argumenta que no entregaba a la niña porque el padre había abusado sexualmente. Hay dos sentencias que quitan la razón a la madre, una de penal, que exculpa al ex marido de estos abusos. El cónsul criticó que la decisión judicial vulneraba el derecho internacional y la inviolabilidad de los edificios consulares.