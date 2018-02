Una niña de diez años no puede evitar llorar de alegría al descubrir que sus padres le han regalado una escopeta

La niña de diez años no puede evitar emocionarse al darse cuenta de que el regalo que está abriendo una escopeta. "No puedo respirar, no me lo creo", asegura. Cuando abre el paquete, la niña comienza a llorar de la emoción y asegura estar muy contenta con su regalo. El vídeo, que cuenta ya con más de 19 millones de visitas, ha generado numerosas críticas.