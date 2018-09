Nike y Colin Kaepernick: ¿contra el racismo pero a favor de la explotación laboral?

El ex jugador de la NFL, famoso por arrodillarse al escuchar el himno de su país en protesta por la brutalidad policial y el racismo, está desde entonces sin empleo y ahora aparece en la última campaña de Nike, conmemorativa del 30 aniversario del "Just do it", con el lema "Cree en algo. Incluso si ello significa sacrificarlo todo". Jim Keady plantea una reflexión: ¿Debe Kaepernick trasladar también su lucha a defender los derechos de miles de personas esclavizadas en las fábricas de Nike? Si así lo hiciera, no debería prestarse a esta campaña.