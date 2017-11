Niegan la comunión a una niña argentina con síndrome de down porque se equivocó en el Padre Nuestro

La familia de una niña de 11 años con Síndrome de Down denunció que el sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Malargüe, Mendoza, se negó a darle su primera Comunión porque "María Fernanda no podía rezar de corrido el Padre Nuestro". La indignación fue tanta que ese mismo día hicieron una cacerolada frente a la iglesia. La familia denunciará al sacerdote en todos los ámbitos porque en estos tiempos "no se pueden permitir estos actos de discriminación incomprensible".