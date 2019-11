Se niega a pagar en un puticlub porque dice que con el cambio de hora no ha estado nada

El incidente ha tenido lugar esta misma madrugada en Alicante, un hombre de 38 años se ha negado a pagar en un puticlub alegando que con el cambio de hora en realidad no había estado nada de tiempo con la prostituta. El gerente del local no da crédito todavía a los sucedido “vaya tío listo, bajó de la habitación a las 3 e intentó irse sin pagar, lógicamente me llamaron de seguridad y al pedirle explicaciones me dijo que no había estado nada de tiempo con mi chica, que había llegado a las 2 y eran otra vez las 2”.