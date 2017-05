Nick Cave habla de 'Sin ley', 'Gladiator 2' y por qué no volverá a escribir guiones

No obstante, la relación de Cave con el séptimo arte no se limita al título mencionado. Durante su carrera, además de haber compuesto numerosas bandas sonoras de una calidad envidiable para filmes de la talla de ‘La carretera’ (‘The Road’), o la más reciente y redonda ‘Comanchería’ (‘Hell or High Water’), ha firmado varios libretos revelando una faceta de guionista que piensa abandonar por completo, según ha confesado en una entrevista a la revista GQ.