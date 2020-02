Nicaragua, a punto de convertirse en el único país del mundo sin un periódico impreso

“Destruir a La Prensa es una obsesión de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, dice el editor del último diario en papel que soporta como puede la presión del régimen. Nicaragua sería el único país en el mundo que no tendría un periódico impreso”, advirtió el editorial. “Hemos verificado con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que no hay un solo país del hemisferio occidental que no tenga periódicos impresos”. “Inclusive en los estados fallidos como Siria, Somalia y Sudán del Sur hay diarios escritos".