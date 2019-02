Desde aquel intento de marcha en octubre, cuando mi comandanta Pico Rojo fundó tan glorioso movimiento (del cual soy vocero oficial sin paga porque no hay de donde), en Nicaragua no hay presión en las calles. Lo menciono porque estamos a dos días del Diálogo Nacional parte 2 y a veces por no caer mal, los azul y blanco no hablamos de estos temas delicados. Pero como yo ya le caigo mal a todo mundo, se aguantan.