Ni ritos chamánicos ni propiedades curativas: de dónde surge el "rito del sapo bufo" de Nacho Vidal  

Tras analizar un amplio volumen de códices precolombinos y escritos de misioneros y conquistadores, los autores del trabajo son claros: "Nuestros resultados demuestran que no existe evidencia literaria sobre la tradición del uso ritual de bufo alvarius (...) Concluimos que los rituales organizados en el último tiempo son producto de una invención. La secreción no tiene propiedades medicinales confirmadas por ningún estudio estándar, así que no es posible considerarlo como un medicamento".