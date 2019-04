Ni descanso, ni paz: 40 años de La Polla Records

16 años después de la separación de La Polla Records, la banda de Punk más representativa de la historia musical de España, y una de las más influyentes en la escena del rock en español de latinoamérica, vuelve con gira y disco incluidos. Fue 40 años atrás, en 1979 y en plena post-transición, cuando 5 jóvenes rebeldes de Agurain (Álava) que no sabían nada de música, se unieron para compartir su irreverencia ante el sistema conformando La Polla Records. "Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando".