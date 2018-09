Ni los "ciudadanos ejemplares" se libran del banquillo

Asociaciones en defensa de los derechos civiles acusadas de injurias contra la policía.Periodistas de eldiario.es sentados ante el juez.Un abogado denunciado ante la AN.Tres ejemplos de que denunciar las irregularidades de las instituciones aún no se tolera bien.¿Por qué se está usando el Derecho como arma contra todo aquel que ose criticar a las instituciones? Es como si ciertos actores sociales no supieran que vivimos en un Estado social de derecho o aún con garantías el Derecho no ha dejado de ser un arma esgrimida por los poderosos..