Revisando lo que publiqué en redes sociales en 2020 me llamó la atención, por lo escueto y directo, una pintada que subí hace unos meses y decía: “No te adaptes a lo que no te hace feliz”. Lo difícil, claro, es saber diferenciar lo que te hace feliz, de verdad, de lo que no. O, peor, de lo que intentas convencerte de que te hace feliz, pero en el fondo sabes que no.