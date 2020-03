Si ya de por sí el del camionero es un oficio solitario y desagradecido, siempre demasiado lejos de casa, con sueldos que no dan para hacerse rico y tan exigente que una distracción puede costar la vida, la emergencia sanitaria está llevando más allá de sus límites al sector. “No éramos villanos antes ni ahora héroes. No creo que no se pueda tratar peor a la gente”, sentencia Óscar Prieto, autónomo leonés de 48 años.