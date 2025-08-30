edición general
Ni 1.500 ni 2.000 euros: este es el sueldo que tienes que cobrar para ser clase media en España

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado los sueldos que se corresponden con clase baja, media o alta.

pablisako #1 pablisako
Se supone que está hablando de sueldo bruto.
Desgastado #2 Desgastado
Con 1.100 euros clase media. Dejadme pañuelos que no paro de llorar.
