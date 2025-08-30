·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8509
clics
¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega! Sobre algunos doctos detractores del sanchismo
5615
clics
Los monstruos mitológicos de la Península Ibérica (2023)
5622
clics
Una surrealista Bandera de España publicada por el Ministerio de Defensa utilizando una IA
3949
clics
No pasarán
4040
clics
Poca privacidad en los navegadores, recopilan muchos datos
más votadas
818
El apoyo masivo a Palestina convierte la Vuelta 2025 en la mayor campaña de boicot deportivo a Israel
401
La organización de la Vuelta Ciclista arranca banderas palestinas a su paso por Aragón
331
España desplegará protección diplomática para la nueva flotilla a Gaza
321
El ejército israelí ataca a un equipo de DW en Cisjordania (ENG)
274
“Todos los cómplices del genocidio deberán rendir cuentas”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
31
clics
Ni 1.500 ni 2.000 euros: este es el sueldo que tienes que cobrar para ser clase media en España
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado los sueldos que se corresponden con clase baja, media o alta.
|
etiquetas
:
sueldos
,
economia
,
psoe
,
ocde
,
clase media
2
1
2
K
10
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
2
K
10
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pablisako
Se supone que está hablando de sueldo bruto.
0
K
10
#2
Desgastado
Con 1.100 euros clase media. Dejadme pañuelos que no paro de llorar.
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente