NFT o ¿Por qué alguien se gasta 200K$ en un vídeo de Lebron?

Jesse Schwarz podría haberse comprado un Lamborghini. Pudo haber pagado una hipoteca, pero se gastó 208 mil dólares en un vídeo de LeBron James, no lo has leído mal, 208.000 dólares, y ni siquiera tiene la propiedad o los derechos de ese vídeo. ¿Qué está pasando? Está floreciendo el coleccionismo digital: Se llama en inglés NFT (No fungible tokens) y utiliza la misma tecnología que los bitcoins (blockchain) para gestionar la autenticidad y la propiedad. Las NFT están construidas sobre Ethereum ...