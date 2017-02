‘Newtown’ – Política, periodismo y cine sobre el tiroteo que nunca existió

No hay tiroteo que se precie que no tenga su legión de analistas convencidos de que “la explicación oficial” oculta información crucial. Y mientras que estos “caballeros de la verdad” usan el “¿quién se beneficia?” (de la tragedia) para señalar a la administración Obama de haber creado un bulo para manipular al país, ellos mismos no repiten el ejercicio mirando hacia sus filas en donde el tercer grupo, los que actúan cómo “líderes” visibles del movimiento, parecen estar haciendo dinero y moviendo la política según sus intereses.