Newton y Einstein: ni santos ni pecadores, científicos

La visión del científico heroico y puro sigue muy presente en nuestro imaginario; de ahí el escándalo con el que recibimos las recurrentes noticias sobre el comportamiento censurable de algún investigador. No tenían un pelo de inmaculados, pero, como afirma el autor, “el sabio imperfecto puede hacer una ciencia perfecta”. - Newton era un tipo siniestro que no escatimó esfuerzos por establecer de modo brutal su primacía en los hallazgos. Resumiendo: ni Newton ni Einstein destacaron en nada de niños; de inmaculados no tenían un pelo...