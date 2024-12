News at One de la BBC se muda de Londres a Salford por primera vez [ENG]

News at One de la BBC se transmitirá desde Salford a partir del lunes y ahora tendrá una duración de una hora. The News at One se convertirá en el primer boletín informativo diario de televisión de la BBC "producido y transmitido desde fuera de Londres" cuando se lance en Salford el lunes. El traslado del programa insignia de la hora del almuerzo de la emisora a un nuevo estudio en su base en MediaCityUK también lo ampliará a una hora. La BBC dijo que la medida era parte de su objetivo de trasladar el poder y la toma de decisiones en todo RU.