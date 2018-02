"New York Times" contrata a directora de opinión y la despide 7 horas después por sus amistades nazis [EN]

El "New York Times" anunció el martes la contratación de Quinn Norton, ex jefa de opinión de "Wired", para dirigir su sección de opinión sobre asuntos tecnológicos. Siete horas después la despidió al aparecer unos tuits antiguos en los que Norton habla del neonazi Andrew Auernheimer, de "The Daily Stormer", como "mi amigo" y en los utiliza epítetos racistas y homófobos.