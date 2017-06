New England IPA: la nueva moda en cervezas artesanas que lo peta este verano

¿Qué es una New England IPA? Seguro que si te interesa el mundo de la cerveza artesana te habrás hecho más de una vez esta pregunta en los últimos meses. El mundo “craft” es muy dinámico, cada año aparecen novedades, se recuperan estilos, etc... Y merced a este dinamismo, estamos viviendo desde hace un tiempo el advenimiento de lo que de momento no es un estilo oficial, pero que está haciendo méritos para ser reconocido como tal: las New England IPA.