El neumólogo que vio venir lo de marzo anticipa lo que va a ocurrir los próximos meses

Según el último estudio de seroprevalencia, cerca de un 10% de la población ha pasado el virus, pero el experto recuerda que no se sabe si todos los que pasan la infección desarrollan anticuerpos o se detectan. Además, “tienden a desaparecer con el tiempo”. “Pero no tener anticuerpos no significa que no se sea inmune ya que parece que la inmunidad celular también protege”, añade. Con esas cifras, se calcula que para lograr que el 67% de la población sea inmune habría que vacunar a 33 millones de españoles.