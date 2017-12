Netflix VS Todos – ¿Cúal es la mejor opción?

Seguro que si has llegado a este articulo es porque estas a punto de comprar un servicio de streaming, o puede que quieras ver los que hay hay disponible, o simplemente no tienes una cuenta de en Netflix y quieres saber si es mejor que la competencia. Pues bien, has entrado al post correcto. Hoy vamos a analizar todos los competidores del mercado, vamos a ver todas las caracteristicas que tienen cada uno. Vamos a ver los PROS y por supuesto los CONTRAS de todos.